Новости мира: демонстрации европейских медиков и новое назначение в США

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Европейские медики просят о помощи и устраивают демонстрации. В Бельгии они требуют от государства увеличить финансовую поддержку и расширить штат сотрудников больниц. В акции протеста в Брюсселе приняли участие более тысячи человек. Врачи говорят, что устали от кризиса, к которому привела пандемия.
В Мадриде медики тоже протестуют. Они выступают против приватизации медицинской помощи и призывают правительство Испании вкладывать больше денег в систему здравоохранения.
В городе Камлупс на территории бывшей школы для индейцев обнаружили останки 215 детей. Из-за этого в Ванкувере прошла манифестация. Активисты расставили у Музея искусств более 200 пар детской обуви.
Раскопки проводились по инициативе одного из местных индейских племен. Захоронение никогда не документировалось администрацией школы. Известно, что это учебное заведение закрылось более 50 лет назад.
Джо Байден может назначить дочь Джона Кеннеди послом. Об этом пишут американские СМИ. Кандидатуру Кэролайн Кеннеди рассматривают в качестве главы дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Австралии. Кстати, она уже занимала похожую должность, но только в Японии. Четыре года она была послом США при Бараке Обаме.
Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился. Он и его невеста Кэрри Саймондс обвенчались в главном католическом храме Англии Вестминстерском соборе, в окружении близких. На церемонии присутствовали менее 30 гостей. Их позвали лишь накануне. Число приглашенных ограничили из-за ковида. Для премьер-министра Великобритании это третий брак. Известно, что у Джонсона и Саймондс подрастает годовалый сын.
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