Экс-президент США Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля – СМИ

Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена обвиняет экс-президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Это первый в истории США случай, когда бывшему лидеру страны предъявляют уголовные обвинения.

Трамп уже назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы. Политик баллотируется на президентский пост в 2024 году.

Адвокат экс-президента США сообщил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания и на ближайшем заседании заявит о своей невиновности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.