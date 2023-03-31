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Экс-президент США Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля – СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля – СМИ

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Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля – СМИ

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Трампа обвиняют в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса – СМИ

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Дональд Трамп должен добровольно явиться в суд 4 апреля. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена обвиняет экс-президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Это первый в истории США случай, когда бывшему лидеру страны предъявляют уголовные обвинения.

Трамп уже назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы. Политик баллотируется на президентский пост в 2024 году.

Адвокат экс-президента США сообщил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания и на ближайшем заседании заявит о своей невиновности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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