Трампа обвиняют в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса – СМИ

Более 30 пунктов обвинения предъявило большое жюри присяжных экс-президенту США Дональду Трампу. Речь идет о мошенничестве в деловой сфере, сообщает CNN.

Накануне обвинительное заключение вынесли по делу о выплате 130 тысяч долларов актрисе фильмов категории "18+" за молчание о ее якобы связи с бывшим американским лидером. Это первый случай в истории США, когда экс-президенту предъявляют уголовные обвинения.

Сам Трамп уже назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне. Политик баллотируется на президентский пост в предстоящем 2024 году.

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