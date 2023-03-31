Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Трампа обвиняют в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса – СМИ

Трампа обвиняют в более чем 30 эпизодах, связанных с мошенничеством в сфере бизнеса – СМИ

Активисты организовали штурм Капитолия в американском штате Теннеси

В Киево-Печерской лавре ждут приезда провокаторов – СМИ

Австрийская оппозиция отказалась слушать выступление Зеленского, покинув зал парламента

В США протестующие организовали штурм Капитолия штата Теннеси

Новости часа: ЕК предписала вернуть россиянам заблокированные криптоактивы

Новости часа: США завершили обучение украинских экипажей Patriot

Новости часа: посольство США запросило у РФ уведомление об аресте журналиста WSJ

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Новости часа: РФ потребует отчеты по расследованиям терактов на "Северных потоках"

Более 30 пунктов обвинения предъявило большое жюри присяжных экс-президенту США Дональду Трампу. Речь идет о мошенничестве в деловой сфере, сообщает CNN.

Накануне обвинительное заключение вынесли по делу о выплате 130 тысяч долларов актрисе фильмов категории "18+" за молчание о ее якобы связи с бывшим американским лидером. Это первый случай в истории США, когда экс-президенту предъявляют уголовные обвинения.

Сам Трамп уже назвал это политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне. Политик баллотируется на президентский пост в предстоящем 2024 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика