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Активисты организовали штурм Капитолия в американском штате Теннеси

Активисты организовали штурм Капитолия в американском штате Теннеси

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Произошел очередной штурм Капитолия в США. На этот раз речь идет о штате Теннеси, где в начале недели женщина-трансгендер расстреляла детей и взрослых в христианской школе. Люди требуют ужесточить контроль за оборотом оружия в штате.

Активисты ворвались в зал с криками "Спасите наших детей" и "Сделайте что-нибудь". Проблема касается не только этого штата. С начала года в Америке уже зарегистрирован 131 случай массовой стрельбы, погибли свыше четырех тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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