Бельгийские медики и соцработники вышли на протесты в связи с низкими зарплатами

На улицы Брюсселя вышли тысячи работников больниц, домов престарелых и социальных служб. Они потребовали улучшения условий работы.

Полиция насчитала 18,5 тысячи демонстрантов. Профсоюзы жалуются, что работа персонала теряет популярность из-за тяжелых условий труда и низких зарплат. В результате нагрузка падает на тех, кто остается. Люди не могут уйти в отпуск и на больничный. А нехватка и переутомление персонала негативно сказывается на качестве услуг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.