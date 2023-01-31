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Новости

31 января, 22:45

В мире

Бельгийские медики и соцработники вышли на протесты в связи с низкими зарплатами

Бельгийские медики и соцработники вышли на протесты в связи с низкими зарплатами

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На улицы Брюсселя вышли тысячи работников больниц, домов престарелых и социальных служб. Они потребовали улучшения условий работы.

Полиция насчитала 18,5 тысячи демонстрантов. Профсоюзы жалуются, что работа персонала теряет популярность из-за тяжелых условий труда и низких зарплат. В результате нагрузка падает на тех, кто остается. Люди не могут уйти в отпуск и на больничный. А нехватка и переутомление персонала негативно сказывается на качестве услуг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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