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31 января, 18:30

В мире

Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы вспыхнули во Франции

Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы вспыхнули во Франции

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Во Франции вспыхнули беспорядки во время массовых протестов, связанных с пенсионной реформой. Сотни тысяч граждан, недовольных повышением пенсионного возраста, вышли на улицы в разных городах Франции.

Например, столкновения с полицией происходят в городе Рене. Там радикально настроенные протестующие подожгли мусорные баки и забросали силовиков бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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