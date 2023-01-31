31 января, 18:30В мире
Беспорядки на манифестации против пенсионной реформы вспыхнули во Франции
Во Франции вспыхнули беспорядки во время массовых протестов, связанных с пенсионной реформой. Сотни тысяч граждан, недовольных повышением пенсионного возраста, вышли на улицы в разных городах Франции.
Например, столкновения с полицией происходят в городе Рене. Там радикально настроенные протестующие подожгли мусорные баки и забросали силовиков бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.
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