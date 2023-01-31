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Хоккейные болельщики выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США

Хоккейные болельщики выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США

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Болельщики клуба американской хоккейной лиги Hershey Bears выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США. Сообщается, что они установили мировой рекорд. Как прокомментировала пресс-служба клуба, болельщики так поддержали ежегодную благотворительную акцию.

Кроме того, подобные акции регулярно проводят в хоккейной среде. Игрушки будут переданы более чем 35 благотворительным организациям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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