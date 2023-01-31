Хоккейные болельщики выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США

Болельщики клуба американской хоккейной лиги Hershey Bears выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США. Сообщается, что они установили мировой рекорд. Как прокомментировала пресс-служба клуба, болельщики так поддержали ежегодную благотворительную акцию.

Кроме того, подобные акции регулярно проводят в хоккейной среде. Игрушки будут переданы более чем 35 благотворительным организациям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.