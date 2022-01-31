В Финляндии 1 февраля отменят некоторые коронавирусные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Финляндия 1 февраля отменит некоторые коронавирусные ограничения. Заболеваемость там стабилизировалась. Об этом сообщили в местном Минздраве.

В стране ослабить антиковидные правила планировали только в середине февраля. Но благодаря снижению числа случаев, уже с 1 февраля рестораны смогут работать до 21:00. Меньше требований будет к театрам, спортзалам, организаторам спортивных мероприятий, которые проходят в помещениях.

Ужесточили ограничения в Финляндии месяц назад, когда туда пришел "Омикрон". В данный момент отменяют внутренний пограничный контроль с шенгенскими странами. А с остальными государствами, включая Россию, в усиленном формате его продлили до 14 февраля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.