Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в горах Италии

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в горах Италии

Китай понизит класс опасности COVID-19 с 8 января

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Новости часа: Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ

ДТП привело к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

"Актуальный репортаж": в Китае отменят обязательное ПЦР-тестирование для туристов

Автоавария привела к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины – СМИ

Водитель угнанной машины устроил смертельную аварию в Филадельфии

Семь человек погибли в камбоджийском отеле на границе с Таиландом

В горах итальянской провинции Тренто совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет Piper. Во время полета у машины отказал двигатель. За штурвалом находилась 22-летняя девушка.

Несмотря на все сложности, ей удалось найти в горах площадку, чтобы посадить самолет. Сигнал бедствия получили местные спасатели. Они на вертолетах прибыли к месту крушения и эвакуировали в больницу пилота и еще двух пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика