Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в горах Италии

В горах итальянской провинции Тренто совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет Piper. Во время полета у машины отказал двигатель. За штурвалом находилась 22-летняя девушка.

Несмотря на все сложности, ей удалось найти в горах площадку, чтобы посадить самолет. Сигнал бедствия получили местные спасатели. Они на вертолетах прибыли к месту крушения и эвакуировали в больницу пилота и еще двух пассажиров.

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