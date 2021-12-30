Попасть в магазины Греции можно будет только с двумя масками

В Греции вводят запрет на музыку в ночных клубах и ресторанах. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

Кафе, рестораны, таверны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения будут закрываться в полночь, за исключением 31 декабря. Ограничения связаны с рекордным ростом заболеваемости ковидом. Население страны – 11 миллионов человек. За сутки прирост зараженных составил почти 29 тысяч.

В магазины будут пускать либо в масках с большей степенью защиты или в двух масках, надетых одну на другую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.