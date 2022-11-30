Жители Турции попросили не сдавать и не продавать жилье иностранцам. Дело в том, что цены на квартиры в городах страны выросли в 10 раз с 2020 года. Такой скачок обусловлен большим спросом. В итоге местные жители не могут позволить себе хорошую недвижимость.

Сколько на данный момент стоят квартиры в Анталье? Какие варианты квартир предлагают на рынке? Можно ли заключить сделку онлайн? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.