Россиянам рассказали об ограничениях на ЧМ в Катаре

Катар перед чемпионатом мира по футболу максимально, по своим меркам, "упростил" условия въезда для туристов. Так, без регистрации на специальном портале и установки приложения на смартфон человека не впустят, еще не удастся попасть в общественные места.

Кроме того, там есть ограничения на покупку алкоголя и жесткий дресс-код как для мужчин, так и для женщин. За что будет самое строгое наказание?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.