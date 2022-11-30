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Россиянам рассказали об ограничениях на ЧМ в Катаре

Россиянам рассказали об ограничениях на ЧМ в Катаре

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Катар перед чемпионатом мира по футболу максимально, по своим меркам, "упростил" условия въезда для туристов. Так, без регистрации на специальном портале и установки приложения на смартфон человека не впустят, еще не удастся попасть в общественные места.

Кроме того, там есть ограничения на покупку алкоголя и жесткий дресс-код как для мужчин, так и для женщин. За что будет самое строгое наказание?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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