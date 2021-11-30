Сотни российских туристов застряли на курортах ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Россияне не могут вернуться из ЮАР из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. Из-за новой мутации было приостановлено авиасообщение.

По предварительным подсчетам, в Африке остаются сотни российских туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.