Аэропорты Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за урагана. Рейс "Аэрофлота" SU2130 Москва – Стамбул был перенаправлен в другую воздушную гавань. В итоге лайнер приземлился в Анталье.

Вылет еще одного рейса будет перенесен. Это рейс SU2138 Стамбул – Шереметьево. Предварительно, он запланирован в 17:35 по московскому времени.

Согласно данным метеорологов, в западном регионе Турции в течение дня продолжится сильный ветер, порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 33 метров в секунду.

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