Из-за сильнейшего шторма в Турции погибли 7 человек

Число погибших из-за шторма в Турции возросло до семи человек. Метеорологическая служба страны объявила о повышенном уровне опасности в большинстве провинций.

Сильный ветер ожидается в районах на побережье Черного, Эгейского и Средиземного морей. Синоптики предупреждают, что крыши домов могут не выдержать, ожидают также падения деревьев.

В эпицентре шторма окажется остров Мармара в Мраморном море. Там скорость порывов ветра будет достигать 100 километров в час.

На западе страны сильнее всего из-за непогоды пострадал Стамбул. Ветер опрокинул несколько грузовых машин, сорваны крыши зданий, обрушилась часовая башня, затоплены автотрассы. Местные власти приняли решение закрыть школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.