Россияне застряли в ЮАР из-за закрытия авиасообщения

Из-за нового "Омикрон"-штамма коронавируса многие страны ограничили авиасообщение с ЮАР, из-за чего туристы, в том числе из России, не могут покинуть страну.

Представитель консульства РФ в ЮАР Евгений Кисельков рассказал, что будут организованы вывозные рейсы.

"Со своей стороны мы организуем несколько рейсов. Мы ждем решения Штаба. Сейчас ведется работа с нашими европейскими коллегами, кто даст нам гарантию, что наших граждан будут сажать", – сказал Кисельков.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.