06:30
На Европу обрушились снегопады и наводнения. Метель закружила в Италии. Там холодный ветер сопровождается мокрым снегом. В Испании несколько рек вышли из берегов.
Десятки британцев три дня провели в пабе, который замело снегом. Все это время они пили пиво, играли в викторины и устраивали вечера караоке. Рядом с баром располагался отель, часть людей разместили там, а часть жили в пабе, где развернули своеобразный палаточный лагерь. Как рассказали сотрудники заведения, атмосфера все три дня была потрясающей, все очень сдружились и практически стали одной семьей. Когда спасатели добрались до паба, некоторые гости заявили, что уходить оттуда не хотят.
Лионель Месси получил седьмой "Золотой мяч". Криштиану Роналду получал награду пять раз. Церемония вручения футбольных призов прошла в парижском театре "Шатле".
В Германии начали строить подводный тоннель в Данию. 18-километровый тоннель пройдет под проливом в западной части Балтийского моря. Время поездки между Гамбургом и Копенгагеном должно сократиться с пяти часов до двух. Движение хотят открыть в 2029 году.
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