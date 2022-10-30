На Филиппины обрушился шторм "Налджи"

Почти миллион человек ощутили на себе удар шторма "Налджи" на Филиппинах. Больше всего пострадал остров Лусон. По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, там погибли 48 человек.

Спасатели эвакуировали более 350 тысяч человек из опасных районов. Их разместили в эвакуационных центрах. Таких по стране более 12 тысяч. Шторм повредил 555 домов, а более 150 зданий просто сравнял с землей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.