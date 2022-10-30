Новости мира: давка с жертвами в Южной Корее и протесты в Колумбии

Национальный траур объявлен в Южной Корее из-за трагедии, случившейся в Сеуле. Во время праздника в переулке возле отеля "Хамилтон" в центре города началась давка. По одной из версий, люди узнали, что в баре рядом находится известный поп-исполнитель и ринулись туда. По предварительным сведениям погибли больше 150 человек, среди них три россиянки.



Полицейским в Колумбии пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Молодые люди вышли на улицы, требуя освобождения так называемых "политических" заключенных. Демонстрация стала ответом на решение, принятое Конгрессом страны, который не предоставляет амнистию заключенным по предполагаемым обвинениям в насилии, похищении людей, вандализме и убийстве.



На Филиппинах около 100 тысяч человек ощутили на себе удар шторма "Налджи". Больше всего пострадал остров Лусон. По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, там погибли 48 человек. Из опасных районов удалось эвакуировать более 350 тысяч человек.

В Индии во время взлета загорелся самолет. Один из двигателей вспыхнул, когда самолет выехал на взлетно-посадочную полосу. В момент ЧП на борту находились 177 пассажиров и 7 членов экипажа. Их сразу эвакуировали.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.