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Общество

09:30

Новости мира: в Амстердаме можно прокатиться на беспилотном водном такси

за рубежом общество видео Никита Пименов

Компания Apple взорвала соцсети. Пользователи обсуждают новый "инновационный" продукт. И это не смартфон, а всего лишь салфетка из микрофибры для дисплея, которая стоит почти две тысячи рублей.

В ответ на твит Тима Кука, Илон Маск написал: "Приходите посмотреть на салфетку Apple". В соцсетях смеются, что салфетка "изменит цифровой мир".

В Амстердаме можно прокатиться на беспилотном водном такси. Оно курсирует по городским каналам. Каждая лодка рассчитана на пять пассажиров. Суда оснащены навигацией и экшн-камерами. На лодках также перевозят товары. Используют их и для сбора мусора.

В Австралии стая кенгуру забежала на поле для гольфа. Животные подобрались совсем близко и с интересом смотрели на игроков. Те были удивлены не меньше. Женщина даже передумала бить по мячу. И продолжила игру только, когда кенгуру ускакали. В соцсетях она написала, что не видела такого никогда. Хотя в Австралии это не редкость.

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