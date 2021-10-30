Новости мира: в Амстердаме можно прокатиться на беспилотном водном такси

Компания Apple взорвала соцсети. Пользователи обсуждают новый "инновационный" продукт. И это не смартфон, а всего лишь салфетка из микрофибры для дисплея, которая стоит почти две тысячи рублей.

В ответ на твит Тима Кука, Илон Маск написал: "Приходите посмотреть на салфетку Apple". В соцсетях смеются, что салфетка "изменит цифровой мир".

В Амстердаме можно прокатиться на беспилотном водном такси. Оно курсирует по городским каналам. Каждая лодка рассчитана на пять пассажиров. Суда оснащены навигацией и экшн-камерами. На лодках также перевозят товары. Используют их и для сбора мусора.

В Австралии стая кенгуру забежала на поле для гольфа. Животные подобрались совсем близко и с интересом смотрели на игроков. Те были удивлены не меньше. Женщина даже передумала бить по мячу. И продолжила игру только, когда кенгуру ускакали. В соцсетях она написала, что не видела такого никогда. Хотя в Австралии это не редкость.

