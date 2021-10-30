Новости мира: наводнение в Вирджинии и расследование происхождения коронавируса

Американская Вирджиния превратилась в Венецию. В штате сильнейшее наводнение. Передвигаться по некоторым районам возможно только вплавь

Поплыла и Великобритания. На северо-запад страны обрушились сильнейшие дожди. В некоторых районах реки вышли из берегов, а водители не могут передвигаться по затопленным дорогам без помощи спасателей.

В США опубликовали отчет американской разведки о происхождении коронавируса. Специалисты допускают, что в Китае не знали о существовании вируса до эпидемии. Он, по их мнению, был скорее природным, а не лабораторным.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.