Новости мира: в США предложили предотвратить шатдаун отказом от помощи Украине

Сотни человек вышли на манифестации во французском Кемпере. Они требуют обеспечить круглосуточную работу местной больницы. Протестующие жгут покрышки и даже пригнали на место катапульту. Полиция разгоняет буйную толпу дубинками и слезоточивым газом.

Палата представителей США внесла проект финансирования правительства без помощи Киеву. Голосование конгрессменов должно состояться в ближайшие часы. Принять решение нужно до 1 октября, иначе наступит так называемый шатдаун, под которым подразумевается приостановка работы правительства.

По-прежнему напряженная ситуация сохранятется в Нью-Йорке, по которому прошелся тропический шторм Офелия. Вода уходит медленно, затопило даже супермаркеты. Однако они продолжают работать.

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