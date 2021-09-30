Сотни афганцев выстроились в очередь к посольству Ирана в Кабуле

Километровые очереди сформировались в Кабуле. Местные пытаются попасть в иранское посольство, чтобы получить визу и покинуть страну.

Одна из авиакомпаний организует чартеры в Тегеран. Однако для того, чтобы вылететь, нужны въездные документы.

Сотни человек надеются на оформление, в очереди они проводят дни напролет. Открыт, судя по сообщения информагентств, и погранпереход на северо-западе Афганистана.

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