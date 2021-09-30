Bentley Роналду на хватило бензина на заправке в Англии

Топливный апокалипсис в Великобритании настиг Криштиану Роналду. Его водитель простоял 7 часов, чтобы заправить Bentley за 220 тысяч фунтов стерлингов. В итоге уехал без капли бензина.

В Англии километровые очереди на автозаправках. Все началось в конце прошлой недели, после того как британская нефтяная компания закрыла несколько десятков АЗС из-за недопоставок топлива.

Как сообщили в корпорации, в стране не хватает водителей бензовозов из-за пандемии и Brexit. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.