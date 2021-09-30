Во Франции услуги психологов включат в систему медицинского страхования. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон.

Сейчас консультации частных психотерапевтов Французы полностью оплачивают из своего кармана. Однако оплатить посещение психолога за счет страховки можно будет только в том случае, если обратиться к такому специалисту посоветовал лечащий врач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.