Турецкие отели будут закрываться раньше обычного – СМИ

Турецкие отели будут закрываться раньше. Об этом сообщают местные СМИ. Все потому, что на время бархатного сезона страну закроют для европейских туристов.

Англия и Франция внесли Турцию в "красный" список, а в Германии приезжающих с турецких курортов будут сажать на карантин. Эксперты говорят, что вся надежда на российских туристов.

О том, как это скажется на ценах, рассказал член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.