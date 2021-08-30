Россиянам рассказали, какие ограничения действуют для невакцинированных в разных странах

В мире уже четверть населения полностью привита от коронавируса, и треть – хотя бы одним компонентом. Многие страны и за 60-процентный барьер перешагнули, но вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, ужесточают меры.

Во Франции без сертификата о вакцинации не пустят в междугородние автобусы и самолеты, внутрь баров и кафе. Правда, хотя бы есть альтернатива – ПЦР-тесты или справка переболевшего.

С 13 сентября и Греция по этому пути пойдет. Невакцинированным к стоимости билета в кино или театр нужно будет накинуть расходы на тест. В Турции уже через неделю эти меры начнут действовать. А сотрудники школ и вузов без прививки будут сдавать анализы минимум дважды в неделю.

В Литве без сертификата закупиться можно будет только в крупных магазинах, и то, если там есть отдельный вход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.