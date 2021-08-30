Евросоюз планирует ужесточить правила въезда для граждан США из-за коронавируса – СМИ

Из-за распространения коронавируса Евросоюз намерен запретить необязательные поездки из США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Во многих европейских странах уже действуют жесткие ограничения. Например, во Франции, чтобы попасть в междугородние автобусы и самолеты, а также в бары и кафе, нужно иметь сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и справку, что уже болел коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.