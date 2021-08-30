Россия организует в Кабуле новые вывозные рейсы

Посольство России формирует новые списки для вывоза людей из Афганистана. В них смогут попасть наши граждане, обладатели вида на жительство и граждане стран ОДКБ, пояснили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что после организации первых вывозных рейсов, покинуть Афганистан решили еще 200 наших соотечественников.

Ситуация в стране накаляется. Армия США нанесла несколько ракетных ударов в качестве ответа на теракт в аэропорту Кабула. Тогда погибли почти 200 человек, в том числе, американские военные.

В Белом доме заявили, что Байден в курсе происходящего и поручил обеспечить все необходимое для защиты войск на земле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.