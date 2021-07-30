В Армении вакцинировались 2,2% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Армении всего лишь 2,2% привитых граждан. В стране не вводили обязательной вакцинации для определенных групп населения. Минздрав страны лишь рекомендовал периодически тестировать на коронавирус невакцинированных работников сферы общественных услуг и системы госуправления.

До 20 декабря в Армении объявлен карантин. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.