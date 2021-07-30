В Австралии вакцинировались 22,7% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Австралии привит не очень большой процент населения – 22,7%. В стране действует политика "нулевого заражения" – регионы отправляют на жесткий карантин даже в случае прироста с однозначными показателями.

Однако новый штамм коронавируса "Дельта" оказался слишком заразным, и даже такая мера не помогла. На прошлой неделе в Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию. За сутки в штате, где расположен город, выявили 136 заболевших.

Это рекордный прирост в регионе за все время пандемии коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.