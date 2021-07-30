Депутаты оппозиции устроили протест против ковид-сертификатов в парламенте Италии

Скандал в итальянском парламенте. Депутаты оппозиции прямо во время заседания нижней палаты устроили протест против ковид-сертификатов.

С 6 августа в Италии без них не пустят в общественные места и на культурные мероприятия. Депутаты с этим были не согласны.

В момент начала голосования по одобрению очередного декрета о мерах борьбы с пандемией они подняли плакаты с надписью "Нет Грин-пассу". Работу пришлось приостановить.

Ранее многотысячные шествия против введения ковид-сертификатов прошли в более чем 80 городах Италии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.