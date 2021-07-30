В Турции огонь подобрался вплотную к туристическим районам

В Турции третий день горят леса. Кое-где огонь подобрался вплотную к туристическим районам. Накануне пришлось эвакуировать отдыхающих из отелей в Бодруме и Мармарисе.

Люди уже вернулись к себе в номера. Говорят, что этот отпуск запомнится им не шведским столом и приветливым морем.

Смогут ли российские туристы получить компенсацию? И возможно ли тем, кто только собирался в Турцию, перебронировать тур, например, на Египет? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.