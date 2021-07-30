Новости мира: в бразильском Сан-Паулу горит здание Национальной синематеки

В бразильском Сан-Паулу горит здание Национальной синематеки. Это киномузей, где хранятся старые фильмы. Огонь уничтожил 1 000 квадратных метров его площади. Всего же полыхает 9,5 тысяч квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается, а вот киноархиву, вероятно, нанесен невосполнимый ущерб. В музее хранятся около 250 тысяч катушек с фильмами и более миллиона документов, связанных с кинематографом.

В центре Парижа автомобиль врезался в террасу бара. Один человек погиб, шестеро ранены. Водитель скрылся, его разыскивает полиция. На месте ЧП работают следователи. Им помимо прочего предстоит выяснить, не было ли случившееся терактом. Пока эта версия не исключена.

Судно Ever Given, блокировавшее в марте Суэцкий канал, вернулось в Роттердам. С корабля сняли арест после того, как его владельцы и администрация канала договорились о выплате компенсации. Четырехсотметровый контейнеровоз почти на неделю полностью блокировал движение по важнейшей водной артерии. Из-за этого на подходе к каналу собрались сотни судов.

В Сиднее за соблюдением карантина будут следить военные. Такое решение власти приняли на фоне рекордного роста заболеваемости. Сам карантин продлили на месяц, до конца августа. Людям предписано носить маски даже на улице и запрещено уезжать от своих домов более чем на 5 километров. Все эти меры гражданам уже изрядно надоели, по стране прокатилась волна демонстраций против локдауна, и полиция была вынуждена обратиться за помощью в министерство обороны страны.

В Израиле начинается массовая ревакцинация. В правительстве заявили, что это необходимо в связи с распространением штамма "Дельта". Объявить повторные прививки в общегосударственном масштабе не решались до сих пор ни в одной стране мира, а в ВОЗ говорят, что эффективность и безопасность такого шага до конца не изучены. Но в Израиле решили рискнуть, поскольку в последний месяц заболеваемость там резко выросла. Сейчас в 10-миллионной стране регистрируется около двух тысяч случаев в день.

В южные штаты Бразилии пришли аномальные холода. Температура упала до -7градусов, и пошел снег. Холодный фронт накрыл 40 городов. В штатах Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул снег это не такое редкое явление, но столь мощных осадков там не видели давно. Синоптики предупреждают, что снег будет идти несколько дней и будет еще холоднее.

В Пакистане ливни размыли грунт. В результате под тонким слоем тротуарной плитки образовалась огромная яма, в которую и провалился ничего не подозревающий рабочий. Несколько человек бросились было ему на помощь, но в итоге сами провалились под землю. Дыра стремительно увеличивалась в размерах. Серьезных травм никто не получил, мужчины отделали синяками и царапинами.