Новости мира: аргентинские фермеры в знак протеста заваливают апельсинами улицы

В Аргентине фермеры начали высыпать мандарины и апельсины на площадях перед администрацией, вместо того, чтобы их продавать. Производители заявляют, что при экономической политике властей урожай гниет, потому что у людей нет денег, чтобы его купить.

Последствия сильнейшей непогоды ликвидируют в центральной Европе. В Австрии – масштабные наводнения после ливней. Затопило также Италию с Германией. Утверждается, что уровень выпавших осадков уже побил 40-летний рекорд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

