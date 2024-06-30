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30 июня, 17:15

В мире

Новости мира: в Китае упала и взорвалась ракета-носитель "Тяньлун -3"

Новости мира: в Китае упала и взорвалась ракета-носитель "Тяньлун -3"

Китайская ракета-носитель "Тяньлун-3" упала через несколько минут после запуска

Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

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В Китае во время испытаний упала и взорвалась китайская ракета-носитель "Тяньлун -3" частной космической компании Space Pioneer. Ракету называют аналогом Falcon 9. Причину ЧП пока не назвали. Информация о пострадавших не поступала.

Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент. Они могут принести историческую победу правой партии Марин Ле Пэн – "Национальное объединение". Французам предстоит выбрать 577 депутатов. Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки.

Первая леди США Джилл Байден выступила в защиту мужа после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. Она призвала не судить о Байдене по 90 минутам выступления, подчеркнув, что это не определяет его достижения во время президентства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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