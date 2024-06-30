Новости мира: в Китае упала и взорвалась ракета-носитель "Тяньлун -3"

В Китае во время испытаний упала и взорвалась китайская ракета-носитель "Тяньлун -3" частной космической компании Space Pioneer. Ракету называют аналогом Falcon 9. Причину ЧП пока не назвали. Информация о пострадавших не поступала.

Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент. Они могут принести историческую победу правой партии Марин Ле Пэн – "Национальное объединение". Французам предстоит выбрать 577 депутатов. Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки.

Первая леди США Джилл Байден выступила в защиту мужа после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. Она призвала не судить о Байдене по 90 минутам выступления, подчеркнув, что это не определяет его достижения во время президентства.

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