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Во Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков

Во Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков

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Власти Франции могут объявить чрезвычайное положение из-за беспорядков. Такое мнение высказал министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн.

Ранее стало известно, что полиция задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков. Кроме того, пострадали почти 250 полицейских и жандармов.

Волнения продолжаются в стране уже третий день. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

Поводом послужило убийство полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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