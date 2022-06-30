Мужчины спасли двух детей после наводнения в Омане

Наводнение в Омане едва не унесло жизни двух детей. В результате проливных дождей реки вышли из берегов. На месте происшествия оказался фотограф Али бин Насер Аль-Варди. Он бросился в бурный поток и вытащил детей на берег. Подвиг мужчины попал на видео.

Сообщается, что в операции по спасению участвовал еще один человек. Именно он держал веревку, которой был подстрахован Аль-Варди. В кадр второй мужчина не попал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.