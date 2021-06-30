Некоторые страны ввели требование о вакцинации всего населения

Несколько стран ввели требование привить все население, а не определенные группы, как это происходит в России. Правило действует, например, в Индонезии. Там отказавшимся от прививки грозит штраф.

В Саудовской Аравии вакцинироваться должны работники всех государственных и частных компаний. Формально наказания за отсутствие прививки нет, но тем, кто не защитился от коронавируса, ограничивают доступ в общественный транспорт, на мероприятия и в торговые центры.

В Индии, Китае и Италии прививают отдельные группы населения либо отдельные области. В Италии должны вакцинироваться все медицинские сотрудники. В противном случае их отстраняют от работы с пациентами и переводят на бумажную, если такая найдется.

В Индии обязательная вакцинация действует пока только в одном штате для работников бизнеса. А в Китае вакцинироваться требуют не везде, однако в стране сделали уже более миллиарда прививок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.