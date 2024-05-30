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30 мая, 13:30

В мире

Новости мира: оплату картой "Мир" могут запустить в Таиланде

Новости мира: оплату картой "Мир" могут запустить в Таиланде

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В Таиланде хотят запустить оплату картой "Мир". Об этом заявили в российском посольстве в Бангкоке.

Таиланд – одно из самых популярных туристических направлений среди россиян. По данным министерства туризма и спорта этой страны, с начала 2024 года там побывали более 800 тысяч туристов из РФ.

В Сети обсуждают конфликт актера Роберта де Ниро со сторонниками Дональда Трампа. Это произошло у здания суда, где проходит процесс по делу экс-президента США.

Актер приехал туда, чтобы выступить на пресс-конференции в поддержку избирательной кампании главы государства Джо Байдена. Сначала де Ниро назвал Трампа "клоуном" и предупредил, что его переизбрание опасно, а потом вступил в перепалку с его сторонниками.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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