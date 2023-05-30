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В мире

В США опубликовали книгу, где Винни Пух учит детей противостоять стрельбе в школах

В США опубликовали книгу, где Винни Пух учит детей противостоять стрельбе в школах

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В Техасе возник спор из-за книжки про Винни Пуха. Дело в том, что в книге сказочный персонаж учит, как действовать при вооруженном нападении в школе.

Родителей школьников возмутило издание, которое им выдали для внеклассной работы. Некоторые взрослые считают, что лучше бороться с причинами, а не последствиями. По мнению родителей, закон об оружии в США следует ужесточить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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