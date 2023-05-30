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Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии

Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии

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Польша с 1 июня и до особого распоряжения закроет границу для грузовиков России и Белоруссии. Об этом говорится в распоряжении польского правительства. Саму инициативу предложило МВД страны.

Ранее Варшава ввела ограничения против 365 граждан Белоруссии, а также заморозила активы 15 россиян и одного белоруса. Российско-польские отношения обострились после 29 апреля. Тогда власти Польши изъяли здание русскоязычной школы при посольстве Российской Федерации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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