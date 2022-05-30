Лувр планирует подать в суд на бросившего торт в "Мону Лизу"

Парижский музей Лувр подаст иск против злоумышленника, бросившего торт в "Мону Лизу" итальянского живописца Леонардо да Винчи. По сведениям газеты "Паризьен", иск будет подан в связи с актом вандализма.

В воскресенье, 29 мая, мужчина, переодевшийся женщиной в инвалидной коляске, смог максимально близко подойти к "Джоконде". 24-летний вандал пытался разбить бронестекло, которым защищен шедевр. Когда это не удалось, он начал размазывать по нему торт, а после разбросал лепестки роз. Свой поступок мужчина объяснил желанием привлечь внимание к "состоянию планеты".

Полиция направила злоумышленника на психиатрическую экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.