В США нашли новые доказательства искусственного происхождения коронавируса. Бывший сотрудник Госдепа, который расследовал это дело, утверждает якобы жена одного из уханьских вирусологов умерла от COVID-19 еще до начала пандемии, в декабре 2019 года.

А в американских СМИ появилась информация, что еще трое сотрудников китайской лаборатории были госпитализированы с признаками коронавируса в тот же период. Также специалисты из США почти уверены, что исследуемые в Ухане вирусы не могли мутировать в ходе естественной эволюции. Тем временем ученые из Европы тоже продолжают расследование и также допускают происхождение коронавируса в лаборатории.

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