В Ливии разбился истребитель

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В Ливии во время парада Ливийской национальной армии разбился истребитель. Пилот погиб. Причиной крушения стала техническая неисправность. Падающее судно летело прямо на марширующие расчеты. Летчик ценой своей жизни увел самолет в сторону и спас людей. По заявлениям представителей национальной армии этот парад должен был стать крупнейшим в истории государства.
Игрок турецкого клуба Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время праздничного проезда по городу. Причины случившегося не сообщаются. Уточняется, что игрока оперативно госпитализировали. Обошлось без серьезных травм.
Каждый десятый чистый пляж в мире расположен в Греции, сообщает АТОР. Знак "голубой флаг" получили 545 греческих пляжей. Самое чистое море на Крите, на втором месте – Халкидики, затем Родос. По числу "голубых флагов" Греция стала второй среди 49 стран, уступив только Испании и опередив Турцию. Напомним, Греция уже готова принимать российских туристов.
В Британских СМИ рассказали о тайной свадьбе премьер-министра страны Бориса Джонсона. Его избранницей стала давняя подруга – Кэрри Саймондс. Пара обменялась клятвами в Вестминстерском соборе. Это уже третья свадьба Джонсона. Он стал первым почти за 200 лет премьер-министром, вступившим в брак на своём посту.
Борис Джонсон тайно женился на своей давней подруге. В Турции годовщину завоевания Стамбула отметили световым шоу. 580 дронов нарисовали в небе султана, когда-то покорившего "город на двух континентах" и другие картины. Празднование началось с чтения Корана в мечети Айя-Софии. А закончилось - шоу в Галатской башне.
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