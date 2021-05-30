В Индонезии сгорел пассажирский паром, на борту которого находились почти 200 человек. Кадрами пожара поделились очевидцы. Как пишут СМИ, судно вспыхнуло через 15 минут после отплытия. Пассажирам и экипажу пришлось прыгать в воду. К счастью, никто не погиб – всех удалось спасти и эвакуировать на соседний остров.

Тысячи бразильцев вышли на акции протеста. Они недовольны политикой властей по отношению к пандемии коронавируса. Протестующие призывали к закупке вакцин, к оказанию достойной медпомощи. Участники несли плакаты с фотографиями потерянных в пандемию близких. Слышны были и призывы к импичменту президента Бразилии Жаира Болсонару. Он отрицал опасность коронавируса, называл ее преувеличенной. Протесты провели как минимум в 200 городах и поселках.

Американцы потребовали ввести санкции против Израиля из-за боевых действий против Палестины. Акция проходит в центре Вашингтона. Митингующие требовали ввести эмбарго на поставки оружия. И отменить соглашение о свободной торговле между США и Израилем.

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