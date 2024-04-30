Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси

В Тбилиси митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией. Силовики перекрыли подходы к зданию парламента и начали задерживать протестующих.

Закон об иноагентах в Грузии пока прошел только первое чтение. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его во втором чтении. При этом в столице не прекращаются уличные акции противников и сторонников этого закона.

В США продолжаются студенческие акции в поддержку Палестины. Так, в Нью-Йорке в Колумбийском университете группа протестующих в масках захватила кампус на Манхэттене. Молодые люди забаррикадировались в здании, разбив окна. Спикер палаты представителей конгресса республиканец Майк Джонсон заявил о возможности привлечь бойцов национальной гвардии для разгона студенческой демонстрации.

В Пуэрто-Рико после сильных ливней началось наводнение. Улицы в некоторых городах стали похожи на реки, многие жилые дома затоплены. Ущерб от стихии еще предстоит оценить. О количестве пострадавших пока не сообщается.

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