Новости мира: эвакуация в Тель-Авиве и пожар на полигоне в Дели

Аэропорт Тель-Авива эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда. Его обнаружили в багаже американской семьи. На кадрах видно, что сразу после объявления угрозы взрыва, в аэропорту началась паника. Люди падали на пол и закрывали затылок руками, а кто был ближе к выходу – выбегал из здания.

В индийской столице настоящий апокалипсис. На севере Дели уже несколько дней горит огромный мусорный полигон. Местные СМИ сравнивают площадь этого пожара с размером 50 футбольных полей, а площадь – с высотой 17-этажного дома.

Три человека погибли, еще 9 пострадали при пожаре на фабрике в Стамбуле. Об этом сообщает местный телеканал. Пожар вспыхнул в промышленной зоне. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.