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30 марта, 16:30

В мире

Новости мира: в Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

Новости мира: в Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

На востоке Нидерландов проходит спасательная операция по освобождению заложников

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Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре Нидерландов неизвестным. Правоохранители также эвакуировали жителей порядка 150 домов в районе происшествия. По предварительным данным спецслужб, инцидент не носит террористический характер.

В Австралии вскрылась 20-летняя схема по сокрытию фактов применения допинга. Игроков AFL, как стало известно из заявления, сделанного членом парламента Эндрю Уилки, неофициально тестировали на допинг и, в случае обнаружения следов запрещенных веществ, не допускали до игр, заявляя о травмах.

Католический мир готовится к Пасхе. 30 марта – самый скорбный день в году – Страстная пятница. Христос был распят и умер на кресте. В гватемальском городе Антигуа к Страстной неделе готовятся целый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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