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Новости

Новости

30 марта, 08:30

В мире

Новости мира: в Риме прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы

Новости мира: в Риме прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы

Новости мира: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"

Новости мира: Франция запросила более 2 тыс полицейских со всего мира для охраны ОИ-2024

Новости мира: в Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для самолетов

Новости мира: автобус с паломниками упал с моста в ЮАР

Новости мира: в Казахстане не могут справиться с последствиями наводнения

Новости мира: в США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

Новости мира: железнодорожное сообщение во Франции приостановили из-за шторма

Новости мира: заключенные организовали бунт в эквадорской тюрьме

Новости мира: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокусе"

В столице Италии прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы. Второй год подряд шествие не возглавлял Папа Римский. Заявляется, что Франциск вновь сослался на проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден отказаться от участия.

В других городах Республики не менее шумно, потому что не сдаются бастующие фермеры. Протестующие блокируют правительственные здания, жгут на центральных площадях покрышки, перекрывают дороги. Показательно уничтожают собственную продукцию, чтобы та не добралась до полок магазинов.

Школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе. Страшные кадры ДТП появились с бортовой камеры автобуса. На видео – момент лобового столкновения со встречной фуры. Ребенок и водитель погибли. Мужчина, сидевший за рулем грузовика признался полиции, что незадолго до трагедии употреблял запрещенные вещества.

Власти Японии начали инспекцию на заводе Кобаяши, где производят ферментированный красный рис. Бады с его добавкой в последние недели привели к смерти нескольких человек. Всего в больницы с отравлением поступили уже 114 человек. Сейчас продукты с содержанием этого риса снимаются с продажи, проверки запланированы и у других производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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