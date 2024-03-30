Новости мира: в Риме прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы

В столице Италии прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы. Второй год подряд шествие не возглавлял Папа Римский. Заявляется, что Франциск вновь сослался на проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден отказаться от участия.

В других городах Республики не менее шумно, потому что не сдаются бастующие фермеры. Протестующие блокируют правительственные здания, жгут на центральных площадях покрышки, перекрывают дороги. Показательно уничтожают собственную продукцию, чтобы та не добралась до полок магазинов.

Школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе. Страшные кадры ДТП появились с бортовой камеры автобуса. На видео – момент лобового столкновения со встречной фуры. Ребенок и водитель погибли. Мужчина, сидевший за рулем грузовика признался полиции, что незадолго до трагедии употреблял запрещенные вещества.

Власти Японии начали инспекцию на заводе Кобаяши, где производят ферментированный красный рис. Бады с его добавкой в последние недели привели к смерти нескольких человек. Всего в больницы с отравлением поступили уже 114 человек. Сейчас продукты с содержанием этого риса снимаются с продажи, проверки запланированы и у других производителей.

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